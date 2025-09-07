秋篠宮家の長男で皇位継承順2位の悠仁さまの成年式が9月6日、皇居・宮殿で、平安朝の古式に則り厳かに執り行われた。父・秋篠宮さま（当時は礼宮（あやのみや））以来実に40年ぶりの成人式である。天皇陛下から賜った成年用の冠をかぶる「加冠（かかん）の儀」などの主な宮殿行事の内容は、秋篠宮さまと天皇陛下（当時は浩宮（ひろのみや））の成年式と比べても遜色はない。注目されたのは、成年式後の祝宴が宮殿ではなく、民間施