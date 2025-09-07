女優のチ・ソヨンが双子を妊娠中の近況を伝え、胎児への本音を明かした。【写真】チ・ソヨンにチェ・ジウも、病院通いで妊娠したスターチ・ソヨンは9月5日、自身のインスタグラムに「娘よ…もう少し大きくなって…」というコメントとともにエコー写真を投稿した。公開された画像には、胎児の輪郭がはっきりと映し出されている。ただ、男児に比べて女児の方がやや小さいようだ。チ・ソヨンは娘の成長が遅れていることで心配している