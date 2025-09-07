このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。明日の約束や数週間、数か月後の約束。健康な時には何とも思わない行動も、体調を崩したり大きな病気をすると「先のことは分からない」という気持ちになるかもしれません。いつも一緒にいる家族であっても、未来に「限りがある」と突き付けられれば「いつまで一緒にいられるかな」と今が本当に愛しくなるのではないでしょう