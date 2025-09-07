女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。5〜6冊の本を同時に読む理由として、「なんか読まなきゃって気持ちで読みたくないの。うわ！これ読みたい！面白いっていうモチベーションで常にいたい」と説明した。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組のゲストとして登場。“よはくじかん”の過ごし方として、マシンピラティスを始