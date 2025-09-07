女優の広瀬すず（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。上白石萌音が“よはくじかん”を過ごしていることに「それだけでもう安心でございます」と語った。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組のゲストとして登場。広瀬が番組のコンセプトである“よはくじかん”について、上白石に「あります？ そもそも」とたずねると、上白石は「あります」