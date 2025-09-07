認知症の脳内に現れる「染み」と「糸くず」レビー小体型認知症とは、認知症の症状とパーキンソン病の症状とが同時に現れる独特の病気です。「レビー小体」はパーキンソン病の人の中脳に現れる「染み」の名称で、α-シヌクレインという異常タンパクでできています（図【レビー小体】）。レビー小体型認知症では、このレビー小体が脳全体に出現してきます。なお、各種の認知症で脳内に現れる「染み」「糸くず」などの名称と本態を、