太平洋戦争中、南方戦線で戦った兵士にとって風土病の存在は本来の敵軍以上の“強敵”だった。そんな兵士にとって衛生の“虎の巻”となったパンフレットがある。ベストセラーシリーズ「日本軍教本」の第9弾『熱地出動軍下士官兵衛生心得』（佐山二郎編、光人社NF文庫）だ。1940年8月に陸軍省が作成したもので、未知の戦場であるジャングル地帯で兵士が守るべき衛生方法や心得がコンパクトに記述されている。とりわけ、日射病（熱中