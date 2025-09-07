2021年の結婚を機に渡米し、米国での生活を続ける元皇族の小室眞子さん（33）と夫の圭さん（33）。眞子さんの弟で秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」が9月6日に行われたが、夫婦は欠席した。【写真】〈小室夫妻のお出かけスリーショット〉ベビーカーを覗き込み微笑むしあわせショット『女性セブン』は今年5月、木漏れ日が差す緑道でベビーカーを押す眞子さんと圭さんの様子を報じた。宮内庁も同月、眞子さんの第1子出産を正式