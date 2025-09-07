モデルのマギーが５日、自身のインスタグラムを更新。海水着でリラックスする姿を公開した。「Ｉｎｅｅｄｍｙｔａｎｓｋｉｎ」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」とつづり、海をバックにピンクと白が基調の水着姿を投稿した。この投稿には「小麦肌いいねー」「画面全てが美しい」「スタイル最高」など、絶賛の声が寄せられた。