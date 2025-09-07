イタリア発のランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）が、この夏提案するのは“ランジェリーライク”なデイウェアスタイル。上質なシルクが持つ軽やかさと自然な光沢感を活かし、日常に溶け込む洗練の着こなしを提案しています。革新的にAIモデルを起用したビジュアルでは、都会的なレイヤードやリラックス感あるパジャマ風のコーディネートも披露。女性らしさと快適さを兼ね備えたス