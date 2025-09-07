10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！ ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!? 女子は「NS」が6割以上！スチールシャフトは80g台が多くドイバーは「B＋」が高評価 「モーダス」の使用選手は2割くらいです 日本シャフト 常山洋佑さん 鹿又女子ツアー