女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。戦ってボコボコにした人気女優を実名告白した。MC加藤浩次から休みの日の生活について聞かれた際、広瀬は「そうですね、あんまり外に遊びに行くってことは多くないですけど、家でダラダラして、あと運動をずっとやってるので」と話した。加藤が「キックボクシングやってるんだよね？」と聞くと、広瀬は「そうです」と返答。加藤が「何かの