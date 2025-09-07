憧れていた漫画家や歌手、スポーツ選手の素が思っていたものと違った場合、ショックを受ける人は少なくないでしょう。「ヤングアニマル」（白泉社）にて『それでも書きたい有馬くん』を連載中の真田つづるさんの作品『ペンを持て！』は、新人漫画家がファンだった漫画原作者と対面し、想像と違う性格に驚く様子が描かれた一作です。以前X（旧Twitter）に『憧れの漫画家がクズだった』と題して投稿されると、全体で約3000もの「いい