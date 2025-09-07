目が不自由な視覚障害者の暮らしを、陰で支えるボランティアグループ。 生活に欠かせない情報を、“声” で届けます。 ◆「音声訳」ってなに？ 8月17日、佐世保市で開かれたボランティア団体の会議。 （福祉担当 藤下 知子さん） 「(記事は)3つが、視覚障害者に関 して」 集まっていたのは「佐世保音声訳の会」のメンバーです。 （豆知識担当 林 早苗さん） 「今年上半期、県警のまとめと