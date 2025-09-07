いつも明るくて、人当たりのいいお義姉さん。きっと悪い人ではないのでしょうが、私はお義姉さんとの付き合い方に結婚当初からずっと悩んでいます。というのも、家族で過ごす休日も、なぜかいつもお義姉さんが一緒で…。弟が好きすぎるお義姉さん、ちょっと距離感おかしくないですか!?■義姉のアポなし訪問 迷惑？優梨のことも息子の悠太のことも気遣ってくれる義姉。そんな義姉は、弟であり優梨の夫である大志のことが大好きで…