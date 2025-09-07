※2025年6月撮影トップ画像は「まめでんきゅう画廊」。秋葉神社を背に10メートル歩いた右側にあります。戦災をまぬがれた古民家を自分たちで改装したキュートな「まめでんきゅう画廊」です。筆者が訪れた日、13時からの展示にむけてアーティストと画廊の方が展示の仕上げ作業中でした。13時に再訪することにして、筆者は「WOOD WORK」に行って珈琲を飲んでいたのです。筆者が珈琲を飲み終えた頃合いに、「まめでんきゅう画廊」で展