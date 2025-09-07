夫婦の離婚は本人たちだけでなく、ふたりの子どもにも大きな変化と影響をもたらす一大事だ。かつて父と母の離婚を経験した作家・堀 香織氏が、当時の情景や心の動きを丁寧に綴る。※本稿は、堀 香織『父の恋人、母の喉仏 40年前に別れたふたりを見送って』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。初めて父と母の口論を目の当たりにした朝あれは小学3年生の春ぐらいだろうか。ある朝、ものすごい音と声がして目が覚めると、