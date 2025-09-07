チアゴ・ボンテンポ――。その名を目にしたことがあるサッカーファンは少なくないのではないだろうか。ブラジル出身でありながら流暢な日本語を操り、日本のサッカーを深く、愛情を持って分析する1985年11月生まれのジャーナリストだ。今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに、インタビューが実現。初回は日本に興味を持った経緯、第２回は日本代表の話題を掘り下げたなか、最終回では