【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月7日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに染谷将太と出川哲朗が登場。オープニングから、リアクション王・出川とダジャレ王・ジェシーが過去の因縁を巡って小競り合いを繰り広げる。 ■マイペース過ぎるゲストたちに破天荒・松村北斗もお手上げ 最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレ