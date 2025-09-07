日本サッカー協会は9月6日、公式YouTubeチャンネル『JFATV』で日本代表の裏側に迫った人気コンテンツ「Team Cam」を公開。MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）の“明るさ”がファンの間で話題となっている。【映像】謎の奇声→バックハグの一部始終日本代表は強化試合2試合（日本時間9月7日にメキシコ代表、同10日にアメリカ代表と対戦）に向けて、8月31日からサンフランシスコでアメリカ合宿をスタート。同日夜から欧州各国や日