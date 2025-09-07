プロ野球セ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。首位阪神は5位広島と対戦。先発・門別啓人投手が初回に先制点を献上するも、4回に佐藤輝明選手のタイムリーで試合を振り出しに戻します。6回には森下翔太選手のタイムリーで勝ち越しに成功すると、その後も得点を重ね逆転勝利。史上最速のリーグ優勝へ王手をかけました。2位巨人は4位中日と対戦。先発・井上温大投手は初回から、細川成也選手とボスラー選手の2者連続HRを浴び