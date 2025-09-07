ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、YouTubeチャンネル「おもしろ地理」でさまざまな道を紹介している道マニア歴23年のかずまるさんが、静岡県にあるイチオシの道を巡ります。 【写真を見る】静岡・伊豆高原に眠る巨大な“廃ループ橋”… 知られざる悲しい歴史とは？日本で唯一の“逆転式一方通行”の橋も 日本で唯一⁉ 2時間ごとに一方通行の方向が変わる橋