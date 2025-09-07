公益社団法人・全国有料老人ホーム協会はこのほど、今年で25回目を迎えた「シルバー川柳」の入選作品を発表した。シニア世代の日常を切り取ったユーモアあふれる21句が選ばれた。 【写真】老いを笑いで前向きに！秀作ぞろいの５・７・５ 2001年に公募を開始。高齢化社会・高齢者の日々の生活に関するものであれば題材に制限を設けず、応募資格も一切設けていない。超高齢化社会を迎えた日本の世相を反映す