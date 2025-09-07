「シラフではない状態で女子高校生を凌辱したに違いない」──36年前に起きた、史上最悪の少年犯罪「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の報を聞き、 薬物依存症のリハビリを支援する施設「DARC」代表の近藤恒夫氏は、まずそう感じたという。【写真】女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された当時の現場当時16〜18歳の少年らが、性的暴行や凄惨な集団リンチにより殺害し、コンクリートに詰めて遺棄するというあまりに残虐な