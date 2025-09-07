女優の芳根京子が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、乃木坂46の神宮公演を観覧したことを報告。小川彩への応援メッセージを寄せた。【写真】“妹”小川彩の応援へ駆けつけた芳根京子乃木坂46は4日から7日にかけて、明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催中。ストーリーズで芳根は「我が妹、あやちゃんの応援へ！めちゃくちゃ可愛かったぁ楽しかったぁ今日も頑張ってね」とつづり、