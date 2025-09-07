◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海第１０節富士市立１−０浜松開誠館（６日・富士市立高グラウンド）リーグ後半戦がスタートし、富士市立が県総体の王者・浜松開誠館を１―０で破った。前半３７分にＭＦ竹内悠二（３年）が「今季リーグ戦初ゴールです」というミドルシュートを決めて先制。後半は押し込まれたが、一丸で守り切った。コンディションは良くなかった。３年生は今月２日から２日間の日程で富士山