２０２２年北京五輪で銀メダルを獲得したカーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が、６日までに自身のインスタグラムを更新。青空の下、爽やかな洗車姿を披露した。「平日の午前中、洗車場は貸し切りようやく洗車に行ける時間ができました。ようやくノビもできた。ようやく空なんかも見れちゃって。」とつづり、気持ちのいい青空の下、愛車を洗車する様子を見せた。サングラスにＴシャツ、ショートパンツのカジュ