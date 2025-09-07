1986年にニューヨーク・メッツをワールドシリーズ制覇に導き、1999〜2000年にはドジャースを率いたデービー・ジョンソン氏が、長い闘病生活の末、5日、82歳で死去した。ジョンソン氏は選手として1965年から72年までオリオールズでプレーし、2度のワールドシリーズ優勝を経験。1975年から76年には読売ジャイアンツでもプレーした。監督としてはメッツ（1984〜90）、レッズ（1993〜95）、オリオールズ（1996〜97）、ドジャース（