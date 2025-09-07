女優の広瀬すず（27）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。オーディションに受かったことがほとんどない、と明かした。広瀬は、オーディションについて「本数もあまり受けていなくて、でも受かっていることもほとんどないんですよ」と明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「落ちてた？」と言うと「落ちてました、落ちてました」と言い、「落ちているイメージないけどね」という言葉には「受け