歌手の松崎しげるさん（75）が6日、自身が主催する音楽イベント『黒フェス2025〜白黒歌合戦〜』の前に行われた取材会に登場。4日に82歳で亡くなった橋幸夫さんをしのびました。松崎さんは、橋さんについて「本当に優しくしてもらったいい先輩だったんで。一緒にゴルフをやったり、一緒にステージをやったり、いい思い出のまんま逝かれたという感じがしてね。そういう面では大きい背中を見せてもらった先輩の一人でした」と語りまし