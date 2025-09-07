元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。活動休止中のタレント、フワちゃんの名前が連呼される一幕があった。同番組は、スタジオに動物が登場し、それぞれの動物の声を芸人やタレントらが務めつつトークが進行する内容。最後に、ニホンザルに扮したロバート秋山竜次が「ほんとに率直に、今日見てみて問題点感じた？何か」と同番組の改善点などを聞