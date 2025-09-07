女性のみならず男性も、今年の夏は多くの人が日傘をさして紫外線対策をしていました（写真：今井康一撮影）【写真】あなたは大丈夫？「紫外線ダメージ」を加速させる《NGケア》と、ドラッグストアで買えるケアグッズ記録的な猛暑が続いた2025年の夏。9月に入った現在も、30度超えの厳しい暑さが続いています。この夏、猛暑に加えて少雨の影響もあり、例年以上に太陽の日差しを浴びてしまい、紫外線ダメージを受けたという人も多