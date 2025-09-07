好きな人や好きなものの存在は、人生の大きな糧になるもの。見ているだけでも幸せな気分にしてくれますよね。【漫画】『生きるために必要だから、イケメンに会いに行った。』を第1回から読む著者の竹内佐千子さんと担当編集のM田さん。2人の共通点、それは「イケメン好き」なこと。四十路目前の2人が、イケメンのいそうなスポットをブラブラ散策。「イケメンコーチがいると聞き、卓球教室へ行く」「イケメンに近づくため、イケ