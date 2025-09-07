いまだアルゼンチン代表のエースとして絶大な存在感を放っているメッシ。ゆえに彼のW杯出場を求める声は尽きないが…(C)Getty Images偉大なる10番は、母国でのラストマッチで涙を流した。去る9月4日、来年6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）の南米予選で、アルゼンチン代表は、本拠地でベネズエラと対戦。試合前に「これがアルゼンチン国内での最後の公式戦になる」と明言していたリオネル・メッシが2ゴールを決める