オイスカ浜松国際の大橋令和（れお）遊撃手（３年）が６日、プロ志望届を提出した。「野球選手になるのが、小さい頃の夢だった」。提出先の県高野連宛で、学校近くの郵便局ポストに自ら投かんした。５０メートル５秒９のスピードスターが、同校初のプロ指名選手を目指す。遠い夢だったプロ入り。入学当初から身長はほぼ変わっていないが、体重は１４キロ増の７０キロとパワーアップ。３年春からプロスカウトが訪れるようになっ