フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）が、代表通算ゴール数でティエリ・アンリ氏と並んだ。6日、フランス紙『レキップ』が伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選グループDの第1節が5日に行われ、フランス代表は敵地でウクライナ代表と対戦した。試合は立ち上がりの10分にミカエル・オリーズの得点で“レ・ブルー”が先制に成功。ゲーム終盤の82分にはエンバペが華麗な個人技から追加点をマークする。結