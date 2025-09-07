電車で赤ちゃんが泣き始めると「うるせぇんだよ！」と怒鳴られた【漫画】本編を読む残暑が厳しい週末はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。昨今、電車を利用する際、子連れの親子に対する厳しい態度が原因で発生するトラブルが頻繁に話題となっている。そんななか、伊東さん(@ito_44_3)が描いた創作漫画「強い母子」が大きな反響を呼んだ。この作品は、電車で泣き出した赤ちゃんに怒鳴る乗客を描