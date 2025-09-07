女優の広瀬すず（27）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。仲良しの女優・川口春奈（30)を“ボコボコにした”ことについて語った。休みの日は何をしているのかとMCの「極楽とんぼ」加藤浩次から聞かれた広瀬は「あんまり外に遊びに行くっていうのは多くないんですけど、家でダラダラして、あと運動ずっとやっているので」と語った。すると加藤が「キックボクシングやっているんだよね。何かの番組