嵐の松本潤が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）の取材に応じ、ＮＨＫ大河ドラマの主演を張りそうな俳優について語った。この日のゲストは俳優の山田裕貴。山田は、松本が主役を務めた２０２３年の大河ドラマ「どうする家康」で共演。松本を「殿」と呼び尊敬している。画面に司会の笑福亭鶴瓶と松本の２ショットが映し出されると、山田は「殿！」と驚いた。鶴瓶は、松本の話を明かす。「『あいつ