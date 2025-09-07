◆第９６回都市対抗野球大会▽準々決勝ヤマハ５―４ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は準々決勝でＳＵＢＡＲＵ（太田市）を５―４で下し、準優勝した２３年以来２年ぶりの準決勝進出を決めた。５―０で迎えた９回、先発のエース左腕・佐藤廉（２６）がまさかの４失点。それでも「完投」へのこだわりを貫き、１点差を守り切った。最後の打者をチェンジアップで三振に仕留めると、佐藤