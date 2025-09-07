【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）【映像】大谷、163キロ剛速球→相手打者がドン引き9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた100マイル超えの剛速球に、相手打者が思わず苦笑した場面が話題となっている。3回裏・オリオールズの攻撃。この回先頭のサミュエル・バサロに対して大谷は、初球、2球目と