本日9月7日（日）よる10時30分〜第9話を放送 読売テレビ・日本テレビ系 日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」（毎週日曜よる10時30分放送/各話放送終了後よりTVer配信あり）。本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死