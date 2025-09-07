今日9月7日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、吉田羊が登場！俳優仲間や高校時代からの友人からの証言を踏まえ素顔について明かすほか、“人を喜ばせたい”という思いの原点である、今は亡き母との思い出を涙ながらに振り返る。◆“ようようコンビ”・大泉洋の前で見せるお調子者な一面吉田とプライベートでも仲が良いという大泉洋がVTR出演し、吉田の“クラスにいるお調子者”のような一面を紹介