ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が6日（日本時間7日）、オリオールズ戦の試合前に取材対応し、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）について言及した。佐々木は3Aで4度目の登板となったシュガーランド戦では、初回に2本の2ランを浴びるなど5回3安打4失点で敗戦投手となった。直球は最速96・9マイル（約155・9キロ）で過去2試合より低下していた。ロバーツ監督は、次の