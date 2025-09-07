お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025密着77時間inHawaii」（後7・00）に出演。第1子が誕生したことで行動に変化があったことを明かした。最終日、移動中の車内でお笑いタレント・ビビる大木から「アリ」と話かけられて「大丈夫か?育児は。心配してんだよ俺は。アリの育児を」と心配された。これに有吉は「大丈夫だよ」と心配ないことを伝えた。大木は「まさか育児の話をする年齢にな