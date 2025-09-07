嵐の松本潤(41)が6日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・25）に出演。自身が主演を務めるTBSの日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）の最終回を前に、出演していた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことについて語り、称賛の声が上がった。同局の安住紳一郎アナウンサーは、番組冒頭で松本の出演を伝え「松本さんのキャスティングは随分前から決まってたんですが、