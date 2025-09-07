櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第8話が6日に放送され、事件解決に向けてある人物が復活すると、ネット上には「待ってました！嬉しい！」「最強バディ復活ありがとう」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】占拠シリーズを支えるキーパーソンが復活！武蔵（櫻井）は般若こと義弟・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため