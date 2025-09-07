◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―韓国（６日・沖縄セルラー那覇）日本が強敵・韓国を４―２で撃破し、開幕２連勝を飾った。２点リードの５回から最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）がリリーフ。ネット裏にはＭＬＢスカウトが集結する中、最速１５４キロの直球を軸に３回を投げ、１安打無失点、４Ｋと力投した。すでに