自動車のタイヤは、車の安全性や燃費に大きく影響する重要な部分です。特に初心者やあまり自動車に詳しくない方にとって、タイヤのメンテナンスは難しそうに感じるかもしれませんが、基本を押さえておくことで安心して車を運転できます。タイヤのメンテナンスに関するポイントを分かりやすく解説していきましょう。 タイヤのメンテナンスはなぜ必要なのか？ タイヤは、車と道路を直接つなぐ唯一の部分です。そのため、タ