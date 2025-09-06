株式会社オートバックスセブンは、eスポーツ事業を展開するNGM株式会社の第三者割当増資を引き受け、子会社化したと発表した。 両社は、国内最大級のeモータースポーツ大会「AUTOBACS JEGT」を通じて協業してきた実績があり、今回の子会社化によりリアルとバーチャルを融合させた新しいモータースポーツ体験の創出を目指す。今後は1万人規模のオフライン大会の開催や海外